شاب يقتحم مركز شرطة وبحوزته أسلحة بيضاء ومخدرات ويطلب إدخاله السجن

للهروب من مشاكله الاجتماعية

تمكنت الشرطة القضائية لأمن دائرة براقي من القبض على شاب في العقد الثاني من العمر، بحوزته سكينين من الحجم الكبير وما يزيد عن 19 قرصا مهلوسا، ناهيك عن 20 قرصا آخر تجرأ المشتبه فيه على استهلاكها باعتراف منه، وذلك بينما اقتحم مركز الأمن ملتمسا منهم زجه بالمؤسسة العقابية يأسا منه على ظروفه الاجتماعية المتدنية، ليتم إيداعه الحبس المؤقت بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش.

واستنادا إلى ما تضمنته محاضر الضبطية القضائية، فإن عناصرها استطاعوا توقيف أحد المشتبه بهم في حيازة المؤثرات العقلية قصد الاستهلاك والترويج، وذلك بعد اقتحامه مركز الأمن وبحوزته أسلحة بيضاء من نوع “سكينين” من الحجم الكبير وكذا 19 قرصا مهلوسا.

جدير بالذكر أن المتهم ابتلع 20 قرصا آخرا دفعة واحدة باعتراف منه، وهي الطريقة التي انتهجها للهروب من واقع المشاكل الاجتماعية التي يتخبط فيها طالبا بإلحاح إيداعه الحبس.

حيث تم إعداد ملفين قضائيين منفصلين ضده مع إحالته على محكمة الجنح بالحراش لمحاكمته بتهمة حيازة المؤثرات العقلية بغرض المتاجرة فيها، أما الملف الثاني فقد اقتصر على جنحة حيازة أسلحة بيضاء محظورة من دون مبرر شرعي.

وخلال مثوله أمام الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة في إطار استئنافه الحكم الابتدائي الصادار ضده، أنكر ما نسب إليه من تهم جملة وتفصيلا، وصرح أن الظروف الاجتماعية والمشاكل التي يتخبط فيها أجبرته على تعاطي المؤثرات العقلية.

مشيرا في معرض أقواله إلى أنه يوم الوقائع نشبت خلافات عائلية بينه وبين شقيقه وزوجته حول غرفة بالمنزل، فقرر مغادرة المنزل وأخذ سكينين كبيرين وتوجه إلى الحي.

حيث اقتنى 39 قرصا مهلوسا وقام باستهلاك 20 قرصا منها،فيما احتفظ بـ 19 قرصا، وتوجه بها إلى مقر الأمن الحضري ببراقي وبحوزته الأقراص والسكاكين وطلب منهم إيداعه الحبس انتقاما لنفسه من مشاكله العائلية.

غير أن الشرطة لم تتجاوز الأمر ولبت أمر المتهم بإحالته على السجن ومنه على العدالة للمحاكمة.

موضحا في نفس السياق لقاضي الجلسة أن تصرفه لم يكن الحل لظروفه وإنما هروب من مواجهة الواقع، طالبا بكل ندم من هيئة المحكمة السماح، خاصة وأنه يوم الوقائع لم يكن في وعيه وإنما كان تحت تأثير المهلوسات.

وإثر هذه المعطيات التمس النائب العام إدانته بعقوبة عام حبسا نافذا في كل ملف ليدرج الملفين على المداولة للفصل فيهما لاحقا.