شاب يقتل آخر باستعمال «شاقور» وسط مدينة عين البيضاء في أم البواقي

الشرطة تمكنت من توقيف الجاني

اهتز شارع كانوني الطيب ببلدية عين البيضاء في ولاية أم البواقي، مساء أول أمس، على وقع جريمة قتل بشعة، ذهب ضحيتها شاب في العقد الثاني من العمر.

بعد تعرضه لهجوم باستعمال «ساطور» من قبل شاب آخر في ذات العمر.

واستنادا إلى مصادر «النهار» من موقع الجريمة،فإن الاعتداء وقع عقب نشوب مناوشات حادة بين شاب يدعى «ج.غ» البالغ من العمر حوالي 27 سنة.

والذي كان في حالة هيستيريا وشاب آخر يدعى «أ.ب» يبلغ من العمر 24 سنة، حيث لم يلبث هذا الشجار الشفهي أن تطور إلى شجار عنيف بين الطرفين.

لم يتوان من خلاله القاتل «غ.ج» في توجيه ضربات قوية بساطور إلى جسد الضحية الذي تعرض لإصابات بليغة، خاصة على مستوى الرجلين واليدين.

وهو ما جعله يسقط أرضا بعين المكان قبل أن تتدخل فرقة تابعة للحماية المدنية، والتي تولت نقله إلى مستشفى المحلي «زرداني صالح»، ليفارق الضحية الحياة.

كما علمت «النهار» أن الجاني، تم توقيفه من قبل مصالح الأمن التي فتحت بدورها تحقيقا معمقا في أسباب الجريمة.