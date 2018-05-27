شاب يقتل آخر بطعنات خنجر دقائق قبل الإفطار بسبب خلاف حول الأسبقية لملء الوقود!

الجريمة شهدتها منطقة عمروسة في بوينان بالبليدة

تحول اختلاف بسيط بين شاب مع آخر على أمر تافه، من ملاسنات كلامية إلى جريمة قتل اهتز لها سكان مركز عمروسة التابع لبلدية بوينان الواقعة شرق إقليم ولاية البليدة.

الجريمة التي جرت وقائعها، أول أمس، حدثت دقائق قبل موعد الإفطار، عندما قام الجاني بطعن الضحية باستعمال خنجر على مستوى الفخذ ثم القلب، مما أدى إلى نزيف دموي حاد، انتهى بوفاة الضحية متاثرا بجروحه العميقة بعد نقله إلى مستشفى البليدة لإجراء عملية جراحية له وإنقاذ حياته.

وحسب مصادر “النهار”، فإن الجريمة وقعت بعد أن دخل الجاني مع الضحية في ملاسنات كلامية داخل محطة وقود ببوفاريك، أثناء تعبئة وقود سيارة الأخير، حيث كان كل طرف يريد تعبئة خزانه والعودة إلى المنزل قبل الآخر، للحاق بموعد الإفطار، ليندلع خلاف بسيط بينهما، سرعان ما تطور إلى مشاحنات وشجار، ليقرر الجاني اللحاق بالضحية، إلى غاية وصولهما على مستوى الطريق العام الرابط بين بوفاريك والصومعة، حيث قام المتهم بطعن الضحية بواسطة سلاح أبيض على مستوى الفخذ والقلب، تاركا إياه ينزف دما بعد سقوطه أرضا وسط الطريق.

وفيما لاذ الجاني بالفرار إلى وجهة مجهولة، سارع المارة للاتصال بمصالح الحماية المدنية والشرطة، ليتم نقل الجريح على جناح السرعة إلى المستشفى، أين أجريت له عملية جراحية مستعجلة تكللت باسترجاع وعيه وتمكنه من التحدث مع أفراد عائلته وأصدقائه، غير أن القدر شاء أن يفارق الحياة بعد لحظات فقط.

للإشارة، فإن جنازة الشاب شيعت أمس بمقبرة مركز عمروسة في جو مهيب، وسط حزن من أهل الفقيد وسكان المنطقة.