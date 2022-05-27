شاب يقتل آخر بطعنات خنجر على مستوى القلب في “تازقاغت” بخنشلة

الجريمة أحدثت صدمة في أوساط السكان

اهتز سكان بلدية تازقاغت شرق خنشلة، عصر أول أمس، على وقع جريمة قتل بشعة. راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 22 سنة على يد أحد أصدقائه البالغ من العمر 28 سنة. بتوجيه طعنات قاتلة بخنجر على مستوى القلب، ويلوذ بالفرار.

أين تدخل موطنون شهود الجريمة النكراء لمحاصرته في انتظار تدخل مصالح الشرطة القضائية. بالأمن الحشري لخارجي بالبلدية التي سارع فريق منها لتوقيف الجاني. ومصالح الأمن تسارع إلى تطويق موقع الجريمة وتوقف القتل مع أفراد عائلته. وتحويله إلى مقر الأمن تحسبا لعمليات الانتقام وتطور الجريمة إلى مالا يحمد عقباه.

فيما باشر بالتزامن فريق آخر مرفوقين بعناصرالوحدة الثانوية للحماية المدنية لإجراء التحقيقات. والمعاينات الميدانية بمسرح الجريمة لتوثيق الأدلة وجمع المعلومات التي تفيد التحقيق. حول الظروف والملابسات والأسباب التي أحاطت بهذا الحادث الأليم. قبل نقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى حمد بن بلة. على ذمة تعليمات وكيل الجمهورية بمحكمة أولاد رشاش ذات الاختصاص الإقليمي.

وقائع هذه الجريمة التي وصفت بالأبشع من نوعها جاءت بعد أن دخل القاتل في ملاسنات كلامية شديدة مع الضحية. حول خلافات بينهما لأسباب لم تتضح معالمها بعد. ليتوجه القاتل في لحظات غضب شديد إلى مسكنه العائلي ويحضر خنجرا. ويسارع دون سابق إنذار إلى توجيه عدة طعنات إلى الضحية، أصابته على مستوى القلب كانت كافية لمفارقته الحياة في نفس المكان.