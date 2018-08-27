شاب يقتل آخر بطعنة خنجر ببوينان في البليدة

علمت النهار أونلاين أن شاب قام بطعن شاب آخر على مستوى الرقبة بوسط مدينة “بوينان” الواقعة شرق ولاية البليدة، ليرده قتيلا في عين المكان،

الحادث وحسب شهود عيان وقع بعد دخول الجاني في مناوشات كلامية مع الضحية،

حيث تطور الأمر إلى عراك بأيدي قبل أن يقوم أحدهما بإخراج سكين وغرسه في رقبة الخصمه،

الضحية يدعى ب-ع البالغ من العمر 18 والجاني يدعى ب.ي البالغ من العمر 24سنة.

وقامت مصالح الامن بفتح تحقيق لمعرفة سبب إقدام الجاني على ذبح الضحية.

للإشارة فان الجريمة الثانية في ظرف أقل من أسبوع بعد ذبح شاب شقيقته بسواكرية في مفتاح.