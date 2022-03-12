شاب يقتل آخر بطعنة خنجر وسط مدينة الشط في الطارف

الجاني في العشرينات من العمر والضحية يكبره بسنوات

اهتز ليلة أمس الأول، سكان مدينة الشط الهادئة بولاية الطارف، على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب في العقد الثالث من عمره. بعد أن أقدم شاب في العشرين من عمره على طعنه بواسطة سكين، أردته قتيلا يسبح في بركة من دمائه.

قبل أن يتم نقله على جناح السرعة الاستعجالات الطبية أين لفظ أنفاسه الأخيرة هناك. فيما فر الجاني نحو وجهة مجهولة. قبل توقيفه من قبل مصالح الشرطة في وقت وجيز بعد الجريمة.

وحسب مصادر “النهار” التي أوردت الخبر، فإن الجريمة وقعت بعد ملاسنات بين الجاني والضحية تحول الأمر إلى شجار .استعمل فيه الجاني آلة سكين، موجها للضحية طعنة واحدة كانت كافية لإردائه جثة هامدة. ومن تم الفرار قبل توقيفه من قبل المصالح الأمنية التي سارعت إلى عين المكان. بعد سماعها بالحادثة الأليمة التي راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر يشهد له العام والخاص بخصاله الحميدة.

وقد تم تحويل الجاني على مقر الشرطة، وفتح تحقيق في حيثيات الجريمة التي تبقى مجهولة. وتحرير محضر سماع في حقه. على أن يتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة إقليما. للنظر في التهم الموجهة إليه، والمتعلقة أساسا في القتل العمدي. باستعمال سلاح ابيض محظور، ومحاولة الفرار من قبضة رجال الأمن.

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شاب يقتل والدته الأستاذة خنقا ببني مراد في البليدة

اهتزت يوم الخميس بلدية بني مراد، بولاية البليدة على جريمة قتل بشعة راحت ضحيتها أستاذة لغة فرنسية متقاعدة.

وذلك على يد فلدت كبدها والبالغ من العمر 27سنة، والذي قام بضربها وخنقها حتى الموت داخل منزلها.

وحسب ذات المصدر، فإن المتهم الذي يعاني من ضغوطات نفسية، متعود على ضرب والدته ومعروف بسوء أخلاقه في وسط الحي.

خبر الجريمة نزل كالصاعفة على أبناء المنطقة الذي لم يصدقوا ما حصل.

من جهتها مصالح الشرطة العلمية رفقة عناصر الأمن الحضري بالديار البحري توجهت إلى منزل الضحية.

والتي تم نقلها من طرف مصالح الحماية المدنية ببني مراد إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى فرنس قانون بالبليدة.

كما فتحت مصالح تحقيقا لتحديد السبب الحقيقي لوفاة الأستاذة.