شاب يقتل آخر بعد شجار بسبب فتاة داخل مخمرة في أرزيو بوهران

سكان المنطقة سبق أن قدموا شكاوى لغلقها

اهتز، منتصف ليلة أمس، شارع الأمير عبد القادر بأرزيو في وهران على وقع جريمة قتل مروعة راح ضحيتها شاب في الثلاثينيات من العمر، على يد غريمه البالغ من العمر 30 سنة، بعدما وجّه له عدة طعنات بسلاح أبيض لقي على إثرها حتفه بمسرح الجريمة نتيجة تسببه في تمزيق الشرايين الرئيسي لفخذه.

الجريمة التي وقعت، ليلة أمس بعد منتصف الليل، بمخمرة “لاسيران” بأرزيو، تعود حثياتها -حسب مصادر محلية- إلى نشوب ملاسنات بين الضحية المنحدر من حمام بوحجر بعين تموشنت والجاني داخل المخمرة، بسبب رفيقة الضحية التي تعرضت إلى المضايقة.

لتتحول إلى مشادات عنيفة أقدم خلالها الجاني بعد خروجهما من المخمرة على استعمال السلاح الأبيض من نوع خنجر وقام بواسطته بتوجيه عدة طعنات لغريمه الذي حاول الدفاع عن نفسه.

لكن إحداها أصابته على مستوى الفخذ تسببت في تمزيق شرايينه الرئيسي، ليلقى حتفه نتيجة نزيف دموي حاد حُول على إثره إلى مصلحة الطب الشرعي للمستشفى.

فيما تمكنت مصالح الأمن من إلقاء القبض على الجاني بينما كانت في دورية متحركة تابعة لمصلحة الشرطة القضائية لأمن أرزيو.

تجدر الإشارة إلى أن سكان الحي بساحة الأمير عبد القادر كانوا قد تقدموا، الأسبوع الماضي، بشكوى مطالبين بغلق المخمرة بعد غلقها لفترة قصيرة بقرار صادر ضد صاحبها لنشاطه بسجل تجاري غير مطابق، ليتم بعدها إعادة فتحها بعد طعنه في القرار، رغم أن المحل متواجد بموقع عمومي وهو مقصد للعائلات ويجاور مقام الشهداء.