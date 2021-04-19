شاب يقتل آخر بـ “محشوشة” ساعة قبل الإفطار في باتنة

اهتزت بلدية “وادي الشعبة” في دائرة باتنة، قبيل أذان الإفطار، أول أمس الأحد، على وقع جريمة قتل، راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 36 سنة على يد الجاني البالغ من العمر 43 سنة، هذا الأخير استعمل بندقية “محشوشة” مصنوعة محليا في إطلاق النار على الضحية المنحدر من مدينة باتنة، فأصابه على مستوى البطن مسببا له جروحا بالغة، توفي على إثرها قبل وصوله إلى مستشفى باتنة الجامعي.

وخلال الحادثة، أصيب أيضا شخص آخر على مستوى الرأس كان مع الضحية، تم نقله هو أيضا إلى المستشفى، أين أجريت له عملية جراحية، أمس الإثنين، في وقت تم توقيف الجاني من طرف فرقة الدرك الوطني مع حجز أداة الجريمة.

وحسب مصادر مطلعة، فإن خلفيات الجريمة تعود إلى شجار وقع بين الجاني وجاره سنة 2018، ليتجدد الخلاف بينهما، صبيحة أول أمس الأحد، بأحد مكاتب البريد، ثم استمر الخلاف إلى غاية المساء، أين دخل الضحية كطرف ثالث جاء من مدينة باتنة إلى قرية “الشعبة” مساندا للضحية الثاني المصاب على مستوى الرأس، وفي لحظة استعمل الجاني سلاحه، فأردى الأول قتيلا والثاني جريحا.