شاب يقتل آخر.. والسبب وقوفه أمام منزله في برج الكيفان بالعاصمة!

الضحية طلب مصاهرة الجاني في وقت سابق

اهتز حي موحوس في برج الكيفان شرقي العاصمة، على وقع فاجعة جريمة قتل بشعة نفذها شاب في العقد الثاني من العمر، بعدما جنى على آخر في ربيع العمر.

الواقعة التي جرت أطوارها، أول أمس، في حي موحوس بدأت عندما خرج الجاني من منزله العائلي، ليجد الضحية أمام المنزل.

هو ما أثار غضبه وغرس في نفسه شكوكا، لكون هذا الأخير سبق أن طلب مصاهرة الأول غير أن عائلته رفضت.

وقد أثر تردد الضحية على الوقوف أمام منزل الجاني شكوك هذا الأخير، الذي لم ترقه تلك التصرفات، فراحت تتملّكه ثورة غضب لم يستطع التحكم في أعصابه على إثرها.

ليقوم بالعودة إلى المنزل وجلب سكين استعمله في توجيه عدة طعنات خنجر للضحية، كانت سببا كافيا لمفارقته للحياة.

وقد فتحت مصالح الأمن التي تدخلت على الفور تحقيقا، فيما قامت بالموازاة مع ذلك بتوقيف الجاني لتحيله للتحقيق.

في انتظار تقديمه للمثول أمام الجهات القضائية المختصة في انتظار استكمال الإجراءات القانونية.