شاب يقتل آخر وينكّل بجثته ثم يحرقها بسبب فتاة في الشراڤة!
الجاني ما يزال في حالة فرار
اهتزت، ليلة أول أمس، الشراڤة غربي العاصمة، على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب في الثلاثينات من العمر، الذي أزهقت روحه على يد شاب آخر، بعدما دخل معه في نزاعات بسبب فتاة، ليقوم بعدها الجاني بالتنكيل بجثة ضحيته بعد قتله وحرقها.
تفاصيل القضية حسب المعلومات الأولية التي تحوزها «النهار»، تعود إلى نشوب عدة خلافات ونزاعات بين الضحية والجاني بسبب فتاة، ليقوم الأخير أول أمس بترصد الضحية ومباغتته على حين غرة، وذلك على مستوى مزرعة أحمد شيشة بالشراڤة.
وبعدما نفذ الجاني جريمته في حق الضحية بقتله وإراقة دمه، راح يقوم وبدم بارد بالتنكيل بجثته ثم أحرقها، ليلوذ بعدها بالفرار نحو وجهة مجهولة.
وبعدما تفطن السكان للجريمة المروعة، قاموا بالاتصال بمصالح الدرك الوطني والتبليغ عما حصل، ليتنقل أفراد الدرك إلى الموقع على الفور، أين عثروا على جثة الضحية محروقة، فقاموا بتحويلها إلى أقرب مستشفى، في حين تم فتح تحقيق معمق لكشف ملابسات القضية.
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