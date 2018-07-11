شاب يقتل أبا لأربعة أطفال بخنجر في الرقبة بسبب زجاج سيارة في البرج

بعد تجدد خلاف قديم بين العائلتين المتجاورتين

اهتزت بلدية برج الغدير في ولاية البرج، ليلة أول أمس، على وقع جريمة قتل راح ضحيتها رب أسرة يبلغ 47 سنة من العمر وهو أب لأربعة أطفال، بعد تعرضه لطعنة قاتلة على مستوى الرقبة بخنجر من طرف شاب في 25 من العمر.

وقد وقعت الجريمة بعد شجار عنيف بين عائلتي الجاني والضحية وهم جيران، بسبب تجدد خلاف كان قد تسبب في شجار مماثل خلال شهر رمضان، ليتجدد، ليلة أول أمس، بعد تراشق بالحجارة وشجارات بالعصي حسب شهود عيان.

وأثناء الشجار تحطمت سيارة الجاني بعد رشقها بالحجارة، وهو ما أدخل المعني في حالة غضب قام إثرها بطعن الضحية الذي نقل على جناح السرعة إلى المستشفى، لكنه لفظ أنفاسه جراء فقدانه لكميات كبيرة من الدم.

كما تدخلت مصالح الأمن لفض الشجار وتوقيف الجاني وبعض أفراد عائلته احترازيا خوفا من انتقام عائلة الضحية، وباشرت تحقيقا معمقا في هذه الجريمة التي اهتزت لها ولاية برج بوعريريج.