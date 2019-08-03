شاب يقتل ابنة أخته رميا بالرصاص بسبب السيلفي في تيزي وزو

الفتاة تبلغ من العمر 9 سنوات

اهتزت قرية آيت عمر موسى التابعة لبلدية آيت يحي موسى بدائرة ذراع الميزان جنوب ولاية تيزي وزو، مساء أول أمس، على وقع حادثة أليمة.

راح ضحيتها طفلة تبلغ من العمر 9سنوات، وتحصلت هذه السنة على شهادة التعليم الابتدائي، إلا أنها دخلت القبر بدل مدرستها الجديدة والفرح كباقي أقرأنها.

حيث لقيت الطفلة مصرعها عن طريق الخطأ على يد خالها الثلاثيني، بطلقات نارية من بندقية صيد، وهذا في

عرس شقيقته التي هي خالة الضحية، التي تقطن بذات القرية، وحسبما علمته «النهار» من مصادر محلية من

عين المكان، فإن الحادثة الأليمة وقعت في لحظة إخراج العروس إلى بيت زوجها الواقع على بعد حوالي 2 كلم

من بيت أهلها، هناك قام المعني بأخذ بندقية صيد وراح يطلق النار منها، كما راح يلتقط في نفس الوقت صورا مع

أخته العروس، ليصيب الطفلة على مستوى جبينها، أين سقطت في بركة من دمائها، حيث تم تحويلها إلى

المؤسسة الاستشفائية بتمزيرت الأقرب بذراع الميزان، ومن هناك ونظرا لخطورة إصابتها تم تحويلها على جناح

السرعة إلى مستشفى برج منايل، أين لفظت أنفاسها الأخيرة، فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا في الحادث الأليم الذي اهتزّت أركان القرية والمنطقة ككل.