شاب يقتل ابنة خالته المقبلة على الزواج ويسرق مجوهراتها في أم البواقي!

توصلت، أمس، عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني في “أولاد حملة”، بالتنسيق مع كتيبة الدرك الوطني بعين مليلة في ولاية أم البواقي، إلى فك طلاسم جريمة القتل التي راحت ضحيتها فتاة في مقتبل العمر، ومقبلة على عقد قرانها في قادم الأيام، غير أن ابن أختها حال دون استكمال فرحة خالته، بعدما أزهق روحها، نهاية الأسبوع الماضي، مستغلا غياب أم الضحية وزوجها المنشغلين بعمل الأرض والفلاحة في الريف، حيث قام الجاني بتوجيه عدة طعنات قاتلة على مستوى أنحاء مختلف بالجسم، وضربة جد قوية على مستوى الرأس أدت إلى وفاتها، فيما تولى هو الاستيلاء على كمية معتبرة من الحليّ والمصوغات الذهبية، ثم الفرار على متن سيارته السياحية من نوع “كليو” نحو ولاية بسكرة، ومعه امرأتان مطلقتان من مدينة عين مليلة ساعدتاه في تخبئة الذهب الذي تم استرجاعه من قبل الضبطية القضائية بعد توقيف المتهمين الثلاثة بولاية بسكرة.

وحسب مصادر “النهار”، فإن الكشف عن هوية قاتل خالته، حدث بعد معرفة أوصاف ونوع السيارة التي كانت مركونة أمام باب الضحية يوم الجريمة، ومن ثمة انطلقت التحقيقات، التي كشفت أن تلك المركبة ملك للجاني وبعدها تم توزيع نشريات وتبليغات عن السيارة محل بحث، ليتم توقيفها وعلى متنها المتهمون الثلاثة الذين ستتم إحالتهم على عميد قضاة التحقيق لدى محكمة عين مليلة، عن تهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والسرقة، فيما تواجه المرأتان تهمة إخفاء أشياء مسروقة وعدم التبليغ عن جناية القتل، التي سبق لـ “النهار” وأن انفردت بتناول موضوعها الذي اهتزت له بلدية “أولاد حملة” واستنكرها المجتمع المدني لفظاعتها.

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هزت جريمة مروعة وقعت في حي الزمالك بقلب القاهرة في مصر الجمعة الماضية، الرأي العام.

وتعود تفاصيل الواقعة المؤلمة إلى إجتماع عائلتي الزوجين الشابين، لعقد جلسة صلح تنهي خلافا أسريا.

ولكن انتهت جلسة الصلح، بشكل مأساوي، بعدما أقدم الزوج الشاب على إطلاق النار على زوجته ووالدتها وأشخاص آخرين كانوا حاضرين بالجلسة.

وأحضر الزوج الغاضب، الذي عقد قرانه على زوجته قبل أسابيع قليلة وكانا في انتظار الزفاف، سلاحا آليا إلى مكان جلسة الصلح.

ومع تطور النقاش تملك منه الغضب، وأطلق النار على زوجته وشخصين آخرين من الحاضرين حاولا السيطرة عليه.

كما أثارت أصوات إطلاق الأعيرة النارية الفزع والرعب في المنطقة، فأبلغ سكان الحي الشرطة. التي انتقلت إلى موقع الحادث وحاولت دخوله.

فأطلق الزوج أعيرة نارية أخرى صوب زوجته ووالدتها، قبل أن يطلق الرصاص على نفسه ليسقط قتيلا.

النيابة في مصر تكشف تفاصيل الحادث المأساوي

كما كشفت النيابة العامة المصرية، في بيان لها، بعض تفاصيل الحادث المأساوي، بعد الاستماع لـ7 شهود منهم 3 حضروا جلسة الصلح وشهدوا وقوع الجريمة.

وجاء في البيان، إن الزوج والذي يبلغ من العمر 22 عاما أحضر حقيبة كبيرة أخفاها بمكان جلسة الصلح، قبل انعقاد اللقاء.

ولما ثار النقاش بينهم استشاط الزوج غضبا وأخرج من الحقيبة بندقية آلية أطلق منها عيارا ناريا أصاب زوجته “20 عاما”. وحين حاول بعض الحضور ردع الزوج، أطلق عليهم أعيرة نارية فقتلهم.

كما أنه وعندما حضرت الشرطة وحاولت دخول المسكن أطلق أعيرة نارية أخرى استهدف بها زوجته مجددا وكذلك والدتها، ثم أطلق النار على نفسه.

وحين دخلت الشرطة المكان وجدت جثث القتلى تملؤه. باستثناء أم الزوجة، الوحيدة التي بقت على قيد الحياة، قبل أن تتوفى لاحقا متأثرة بإصابتها.

ولم يكشف البيان عن شخصية الضحايا الآخرين بخلاف الزوج وزوجته وأمها. فيما قالت صحف مصرية إن الضحيتين الأخرتين هما شقيقة القاتل وزوجها.

كما نقلت عن إحدى شقيقاته أنه كان قد دخل إحدى مصحات العلاج النفسي قبل عدة أشهر.

كما نشرت صحف صورا له مع الزوجة ووالدتها أثناء عقد قرانها. وحازت صورة الزوجة القتيلة وهي توقع على عقد زواجها على تفاعل رواد مواقع التواصل والذين اعتبروا أنها وقعت على شهادة وفاتها.

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