شاب يقتل ابن خالته بخنجر بعد شجار بين والدتيهما في سيدي بلعباس

شرطة سفيزف تمكنت من توقيف الجاني

شهدت مدينة سفيزف بولاية سيدي بلعباس، مساء أول أمس، جريمة قتل نكراء راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر.

وحسب مصادر مطلعة على ملف الحادثة التي هزت الشارع المحلي، فإن الجريمة كان الجاني فيها هو ابن خالة المقتول، وقد نشب بينهما نزاع تطور إلى جريمة قتل، إثر خلاف بين والديتهما.

وتقول مصادر «النهار» إن ما حدث كان بعد وقوع مناوشات بين أختين في منطقة سفيزف لتفترقا بعدها.

وحين وصول الإبن «ب.ب» البالغ من العمر 23 سنة توجه نحو ابن خالته المدعو «ع.هـ« والبالغ من العمر 20 سنة ليدخل معه في مناوشات سرعانما تحولت إلى مشادات، حيث وجه الأول للثاني طعنات مست مختلف أنحاء الجسم بواسطة سلاح أبيض من نوع «أوكابي».

وبعد سقوط الضحية أرضا، تم نقله ومحاولة إسعافه من قبل مصالح الحماية المدنية نحو مصلحة الاستعجالات الطبية، لكنه لفظ أنفاسه بعد ساعة من الزمن، في حين كانت مصالح الأمن قد أوقفت الجاني وحوّلته إلى مقر الأمن لمباشرة التحقيق حول خلفيات وأسباب هذه الجريمة البشعة.