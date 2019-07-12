شاب يقتل ابن خالته بسبب خلاف حول بساط لتغطية «الدلاع» في عنابة

اهتزت، ليلة الأربعاء إلى الخميس، مدينة برحال في عنابة، على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها الشاب «نوري»، وهو عشريني، على يد ابن خالته.

إثر نشوب خلاف بينهما، قبل أن يوجه له الجاني طعنتي سكين على مستوى القلب ويلوذ بالفرار إلى وجهة غير معلومة.

ووقعت الجريمة، حسب شهود عيان، حوالي الساعة التاسعة ليلا بجوار السوق البلدي بحي 400 مسكن في برحال.

بعد خلاف بين الضحية والجاني حول بساط يستعمله الضحية في تغطية فاكهة البطيخ الأحمر، غير أن الخلاف سرعان ما اشتد بينهما.

بعدما استعان الجاني بسكين وجه به طعنتين صوب قلب الضحية، وهو ابن خالته وصديقه المقرّب، تاركا إياه يسبح وسط بركة من الدماء.

إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة بالاستعجالات الطبية بمستشفى ابن رشد، متأثرا بإصابته البليغة.

من جهتها، باشرت مصالح أمن دائرة برحال تحرياتها لتوقيف الجاني وفتحت تحقيقا حول ظروف وملابسات ما وقع من جريمة.