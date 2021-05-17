شاب يقتل جاره بسبب عراك بين أطفال في تيارت

أخبار الجزائر
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شاب يقتل جاره بسبب عراك بين أطفال في تيارت
بقلم م جلباني

لقي مساء اليوم الإثنين شاب حتفه بعد ان تلقى طعنة قاتلة قرب مسكنه الواقع بحي كارمان شرق مدينة تيارت .

وحسب المعلومات المتداولة فإن أسباب الجريمة تعود الى عراك بين طفلين احدهما قريب الجاني و الآخر قريب الضحية نتج عنه ملاسنات كلامية بين الطرفين حيث تلقى المدعو “عبد القادر .ز ” البالغ من العمر 31 سنة طعنه بواسطة خنجر من طرف جاره الجاني ” 28 سنة ” أصابه على مستوى الصدر.

ليتم نقله الى المستشفى حيث لفظ أنفاسه لخطورة الإصابة.

وقد علمت النهار ان مصالح الدرك الوطني قد اوقفت القاتل وفتحت تحقيقا في ملابسات الجريمة.


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