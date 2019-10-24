شاب يقتل جاره بطعنات خنجر في بريكة بباتنة

إهتزت مدينة بريكة بباتنة، صبيحة اليوم الخميس، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شاب في العقد الثاني من العمر.

وحسب مصادر “النهار أون لاين”، فان الجريمة وقعت بحي العقيد شعباني وسط المدينة، حيث قام شاب بطعن جاره حتى الموت.

وقالت المصادر، إن الجاني يبلغ من العمر 30 سنة فيما لا يتعدى عمر الضحية 28 سنة.

تفاصيل الجريمة، بدأت بعد وقوع مناوشات بين الجاني والضحية داخل محل حلاقة، لتتطور فيما بعد إلى تشابك بالأيدي.

بعد ذلك، قام الجاني المدعو “ب. ع” بطعن المسمى “خ. ج” بخنجر على مستوى الصدر والرقبة، ليرديه قتيلا ويتركه يسبح في بركة من الدماء.

وفيما كان الضحية ما يزال يسبح في دمائه، حاول الجاني الفرار، غير أن مصالح الأمن تمكنت من تطويق المنطقة، وتوقيفه.

وقد جرى تحويل جثة الضحية من طرف مصالح الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد بوضياف ببريكة.