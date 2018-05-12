شاب يقتل جاره بطعنات خنجر قبيل صلاة الجمعة في البويرة

عاش، مساء أمس، سكان حي 212 مسكن بأولاد مبوشية، حالة من الهلع على وقع جريمة قتل ذهب ضحيتها شخص في العقد الرابع من العمر جراء تعرضه لطعنات بسلاح أبيض من قبل شاب لم يتجاوز سنه 23 سنة، وتم نقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث لمستشفى محمد بوضياف في البويرة.

وإلى حد الآن، تجهل الأسباب الحقيقية لهذه الجريمة التي اهتز لها الشارع المحلي، خاصة وأنها وقعت بين جارين.

وتفيد آخر المعطيات، أن الجاني تم القبض عليه، فيما جرى فتح تحقيق من طرف مصالح الأمن لتحديد أسباب وملابسات ما حدث.

وحسب المعلومات الأولية التي تحصلت عليها “النهار”، فإن مرتكب هذه الجريمة قام بتنفيذها بطعن جاره قبل صلاة الجمعة، متسببا له في نزيف حاد على مستوى الرقبة، مما أدى إلى وفاته.

وحسب بعض المواطنين، فإن الضحية يدعى “س.ل” المكنى “نسيم” ويسيّر قاعة رياضة بوسط مدينة البويرة بالقرب من جسر سايح، ومعروف بتواضعه وتفانيه في خدمة الشباب والرياضة.