شاب يقتل جاره بطعنة خنجر في حي حسان بتيسمسيلت

مصالح الأمن أوقفت الجاني وشقيقه بعد محاولتهما الفرار

شهد حي حسان الشعبي بأعالي مدينة تيسمسيلت، جريمة نكراء راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 20 سنة، وكان الجاني فيها هو جار الضحية.

بعدما وجه له طعنة بواسطة خنجر على مستوى الصدر أردته قتيلا.

وحسب المصدر الذي أورد الخبر لـ»النهار»، فإن الجريمة حدثت أمام منزل الضحية، عندما تقدم الجاني البالغ

من العمر 21 سنة من جاره يطلب منه أن لا يجلس بالقرب من البيت، لتحدث بينهما

مناوشات كلامية تحولت في لمح البصر إلى شجار عنيف بينهما، ليتدخل بعدها شقيق الجاني، وعلى إثر

هذه المناوشات قام الجاني بإحضار سكين ووجه به طعنة للضحية على مستوى الصدر، قبل أن يفر إلى وجهة مجهولة تاركا الضحية يتخبط في بركة من الدماء.

وقد تمت محاولة إنقاذ الضحية من خلال نقله على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى الولاية،

غير أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، في وقت تم القبض على الجاني رفقه شقيقه، أين يجري التحقيق معهما لمعرفة ملابسات وظروف وأسباب ما حدث.