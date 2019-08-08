شاب يقتل جاره بـ”شاقور” في درقانة

اهتز حي 456 مسكن بدرقانة شرقي العاصمة، ليلة أمس، على وقع جريمة قتل، راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 26 سنة.

وحسب مصادر محلية مطلعة، فإن الضحية واسمه “مصعب تمام رماقي” تلقى ضربات على مستوى الرأس باستعمال “شاقور”.

وبحسب نفس المصادر، فإن الجاني في هذه الجريمة هو جار للضحية، الذي بقي أكثر من 40 دقيقة ملقى على الأرض، ليفقد الكثير من الدم.

ورغم محاولة إنقاذ الضحية، من خلال نقله إلى مستشفى عين طاية، إلا أنه فارق الحياة.

وكان مقررا أن يوارى جثمان الشاب مصعب المشهود له بالالتزام والاستقامة الثرى اليوم بمقبرة درقانة.