شاب يقتل جاره طعنا بخنجر ويخرج أحشاءه بالحطاطبة في تيبازة

بعد خلاف بينهما حول استغلال قطعة أرض تفصل بين منزليهما

تمكنت مصالح الشرطة القضائية للأمن الحضري بالحطاطبة جنوب شرق ولاية تيبازة، من توقيف شاب يبلغ من العمر 28 سنة، بعدما تورط في جريمة قتل راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 30 سنة.

وحسبما أفادت به مصادر مطلعة النهار، فإن حيثيات الجريمة التي وقعت، أمس، كانت بعد نشوب شجار بين الضحية والقاتل، وهما جيران يقطنان بالحي الغربي في مدينة الحطاطبة، بعد خلاف بينهما حول أحقية كل منهما في استغلال مساحة شاغرة تفصل بين منزليهما سرعان ما تحول الشجار إلى جريمة قتل بعدما استعان الجاني بخنجر ووجه للضحية عدة طعنات على مستوى البطن.

وتفيد شهادات لشهود عيان، أنه من شدة قوة الطعنات التي تلقاها الضحية من الجاني، فإن أحشاءه قد خرجت، مما تسبب في نزيف دموي حاد ليفارق على إثره الحياة قبل الوصول به إلى المؤسسة الإستشفائية بالحطاطبة.

وقد تدخلت مصالح الشرطة القضائية للأمن الحضري بالحطاطبة، حيث تم توقيف المتورط الأول وهو ثلاثيني مسبوق قضائيا ومعروف لدى مصالح الأمن بنشاطه المشبوه في تجارة المخدرات، حيث تم نقله إلى مستشفى الدويرة بالعاصمة لتلقي العلاج اللازم على اعتبار أنه أصيب بطعنة خنجر على مستوى الصدر، حسب المصادر، في انتظار انتهاء التحقيقات اللازمة.