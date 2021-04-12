شاب يقتل جاره عشية رمضان بسبب هاتف نقال في حي “بنغلاديش” بعنابة!

اهتز، ليلة أول أمس، حي “بنغلاداش” التابع لبلدية “الصفصاف” غرب مدينة عنابة، على وقع جريمة قتل شنعاء، راح ضحيتها الشاب “خ.رابح” على يد جاره بنفس العمارة.

وذكرت خلية الإعلام والاتصال التابعة للمديرية الولائية للحماية المدنية بعنابة لـ “النهار”، أنها سجلت تدخلا في حدود العاشرة وخمس دقائق، من ليلة أول أمس، على مستوى حي 600 مسكن في “الصفصاف” المعروف بـ “بنغلاداش” غرب المدينة، لإسعاف شاب يدعى “ر.خ” البالغ من العمر 28 سنة، والذي تعرض لإصابة خطيرة بواسطة آلة حادة على مستوى الصدر، وقد تم نقله على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات الجراحية بالمستشفى الجامعي “إبن رشد” لتلقي العلاج اللازم، إلا أنه توفي بعد لحظات من إدخاله لذات المصلحة، متأثرا بنزيف دموي حاد، في انتظار تقرير الطبيب الشرعي، الذي سيكشف عن الأسباب الكاملة التي أدت للوفاة.

وذكرت مصادر مقربة لـ “النهار”، بأن الجاني يسكن في نفس عمارة الضحية على مستوى حي 600 مسكن في “الصفصاف”، ومعروفان بسيرتهما الحسنة وسط أبناء حيهما، إلا أنه وقع بينهما شجار يوم الواقعة بسبب هاتف نقال تم شرائه من قريب أحد الطرفين، لكنه تبين بأنه مسروق، ورفض إرجاعه وإرجاع مبلغه، مما تسبب في نشوب خلاف حاد، سرعان ما تحول إلى اعتداء، أدى إلى وفاة شاب يبلغ من العمر 28 سنة، يعرف وسط أبناء حيه بـ “الروج”.