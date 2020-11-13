شاب يقتل جاره وأقارب الضحية ينتقمون بإضرام النار في منزل الجاني

“التراجيديا” الأليمة شهدتها شوارع في “العقلة” بتبسة

اهتزت دائرة “عقلة قساس” في إقليم ولاية تبسة، نهاية الأسبوع المنقضي، على وقع جريمة قتل مروعة راح ضحيتها شاب. وكان الجاني فيها هو أحد جيرانه.

وقائع الجريمة جرت عندما تعرض الممرض المدعو “ش.ع”، وهو شاب في العقد الثالث من عمره، ويعمل في العيادة الطبية متعددة الخدمات، لاعتداء باستعمال سلاح أبيض من طرف جاره، البالغ من العمر 22 سنة، وهو شاب مسبوق قضائيا.

وقد أصابت طعنات الخنجر التي وجهها الأخير لجاره على مستوى القلب، ليسقط مضرجا بالدماء، قبل أن يسارع عناصر الحماية المدنية لنقل الممرض الضحية إلى مقر العيادة متعددة الخدمات الطبية، ليلفظ أنفاسه الأخيرة، متأثرا بالإصابة.

وحسب إفادات شهود عيان، فإن الضحية والجاني يقيمان في نفس الحي وسبق أن نشبت بينهما ملاسنات كلامية.

وعلمت “النهار” بأنه بعد تدخل عناصر الأمن، تم توقيف الجاني، غير أن أقارب وأفراد عائلة الضحية، قاموا في خطوة انتقامية بإضرام النيران في محيط كامل منزل الجاني، حيث تصاعدت ألسنة النيران قبل أن تسارع قوات من الشرطة بمعية الحماية المدنية للسيطرة على الوضع.