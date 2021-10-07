شاب يقتل خطيبته وسط مدينة ذراع بن خدة في تيزي وزو!

شهدت مدينة ذراع بن خدة، صبيحة اليوم جريمة قتل مروّعة. بعد إقدام شاب في الثلاثينات على ذبح خطيبته العشرينية داخل محله لبيع الدجاج الواقع أمام المحطة القديمة للقطار بولاية تيزي وزو.

ووفقا للمعطيات الأولية، فان خلافا عنيفا نشب بين الإثنين قبل أن يتطور و يدفع بالشاب المنحدر من سيدي نعمان إلى ذبحها بالسلاح الأبيض. وبقي جالسا أمام الجثة إلى غاية حضور الشرطة و اقتياده الى المركز لفتح التحقيق معه لمعرفة اسباب ارتكابه هذه الجريمة الشنعاء.

وقد تم نقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المركزي ندير محمد بتيزي وزو للتلحد هذه الساعة.

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