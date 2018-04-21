شاب يقتل زوجة والده بطعنات خنجر في بجاية 

الجاني سلم نفسه لمصالح الأمن

اهتز، ليلة الخميس، حي تاعساست بمدينة بجاية، على وقع جريمة شنعاء نفذها الشاب المدعو «س.ب» البالغ من العمر 22 سنة، في حق زوجة أبيه «غ» البالغة من العمر 59 سنة، بطريقة بشعة، لتلفظ أنفاسها الأخيرة ببيتها في الحي المذكور.

وحسب المعلومات التي جمعتها «النهار»، فإن الضحية تلقت طعنات على مستوى جسدها بخنجر، قبل أن يقوم الجاني بتسليم نفسه،ولاتزال ظروف وملابسات الجريمة غامضة، فيما تعددت الروايات حول دوافعها.

وذكرت مصادر من عين المكان، أن المشتبه فيه قام بمباغتة الضحية بعد مغادرة أبيه المنزل، لأداء صلاة العشاء، لتضيف المصادر أن الجاني ارتكب جريمته بسبب مشاكل وضغائن يكنها للضحية، لأن رب العائلة متزوج من امرأتين، تقطنان بنفس المنزل، حيث أن الزوجة الأولى، «والدة المشتبه فيه» مريضة.

وكانت برأي ابنها تعاني من الإقصاء والتهميش بعكس الزوجة الثانية، وهو الأمر الذي أثار حفيظة المشتبه فيه واستنكر الفارق في المستوى المعيشي بين أفراد العائلة الواحدة، مما دفعه إلى ارتكاب الجريمة.

فيما أشارت مصادر أخرى، إلى أن المشتبه فيه مصاب باضطرابات نفسية،وقد جرى نقل جثة الضحية لمصلحة حفظ الجثث على مستوى مستشفى فرانس فانون، لتقوم مباشرة المصالح الأمنية التي تنقلت إلى المكان بفتح تحقيق في ملابسات الجريمة الشنعاء.