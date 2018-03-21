شاب يقتل زوجته بخنجر لأنها طالبته بالعلاج من العقم!

الجريمة وقعت داخل منزل الزوجية في مدينة الدبداب الحدودية

علمت «النهار» من مصادر أمنية مؤكدة ببلدية الدبداب الحدودية في ولاية إليزي، أن شابا في الثلاثينات من العمر، قد اقترف جريمة شنعاء في حق أحد أفراد عائلته الصغيرة، إذ قام، أمس، بتوجيه طعنات قاتلة لزوجته بسكين حاد، وذلك بعد ملاسنات وخلاف حاد وقع بينهما.

وأكدت ذات المصادر أن سبب الخلاف بين الجاني والضحية، يعود إلى مطالبة الزوجة للزوج بالعلاج من العقم من أجل الإنجاب، لتوضح المصادر أنه مضى على زواجهما أزيد من 7 سنوات لم تثمر بأبناء.

ولأن الزوج رفض كعادته تلك المطالب وتمسك بعدم العلاج، راحت الزوجة تلوح وتهدد بطلب الطلاق، ليرفض الزوج أيضا، فدخلت معه في خلاف حاد، مما أفقد الزوج صوابه وراح في لحظات جنون وغضب يوجه طعنات قاتلة لزوجته باستعمال خنجر، قبل أن تنقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية، غير أنها فارقت الحياة بسبب النزيف الحاد الذي تعرضت له.

وقد جرى توقيف الزوج القاتل وهو في حالة هستيرية من قبل عناصر الدرك الوطني، وتم فتح تحقيق معمق لمعرفة أسباب وملابسات الجريمة.