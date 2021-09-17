شاب يقتل زوجته ويحاول الانتحار في “سيدي خالد” بأولاد جلال!

اهتزت مدينة “سيدي خالد” في ولاية أولاد جلال، على وقع جريمة قتل مروّعة، راحت ضحيتها امرأة في العقد الثالث من العمر على يد زوجها.

وعلمت “النهار” بأن الحادثة وقعت في عمارات حي 1000 مسكن المعروفة بـ “باطيمات الشاطو”، أين قام شاب ثلاثيني بقتل زوجته ذبحا بسكين داخل المنزل بعد ملاسنات كلامية تطورت إلى شجار انتهى بجريمة بشعة، ليقوم الفاعل بطعن جسده محاولا الانتحار، قبل تدخل الشرطة على خلفية نداء تلقته من الجيران الذين سمعوا صراخا غير عادي، وفور وصول الأمن إلى مسرح الجريمة، وجدوا الضحية تسبح في بركة دماء وبجانبها ابنيها اللذين لا يتعدى عمر أكبرهما 3 سنوات، كما وجد الزوج المشتبه فيه في المنزل، ليتم تحويله إلى المستشفى للعلاج، قبل مباشرة التحقيق معه حول ملابسات الجريمة.