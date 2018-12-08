شاب يقتل شقيقه الأكبر بطعنات خنجر أمام مسجد في خنشلة

الجريمة هزّت سكون مدينة تازڤاغت

اهتز، عشية أول أمس، سكان بلدية تازڤاغت الواقعة شرق إقليم ولاية خنشلة، على وقع جريمة قتل وحشية راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر نحو 30 سنة، ولم يكن فيها الجاني سوى شقيق الضحية الأصغر.

وحسب مصادر محلية، فإن الجريمة التي وقعت أمام أبواب مسجد بوطمين بمدينة تازڤاغت، عندما راح الشقيق الأصغر يستل خنجرا ويوجه بواسطته طعنات لشقيقه مستهدفا منطقة الصدر.

وقد لقي الضحية حتفه على الفور في موقع الجريمة، التي ما تزال أسبابها ودوافعها مجهولة، قبل أن تتدخل مصالح الشرطة القضائية ورجال الحماية المدنية لنقل جثة الضحية الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى علي بوسحابة بمدينة خنشلة.

وفيما فتحت مصالح الشرطة تحقيقا حول ملابسات وظروف الجريمة، قالت مصادر «النهار» إن الجاني قد جرى توقيفه ووضعه رهن الحجز النظري على ذمة التحقيق.