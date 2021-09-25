شاب يقتل شقيقه ببندقية صيد في “عين الزرقاء” بتبسة

قوات الدرك قامت بتوقيف الجاني وعددا من الشهود

الجريمة وقعت في حدود الثانية صباحا.. والعلاقة بين الشقيقين كانت متوترة منذ سنوات

اهتزت مشتة “زقار لغيان” في بلدية “عين الزرقاء” الحدودية شرق ولاية تبسة، بين ليلة الجمعة إلى السبت، على وقع جريمة قتل، بعد إقدام مشتبه فيه، في العقد الثالث من عمره، على الانتقال بعد الثانية صباحا إلى منزل شقيقه الأربعيني ليطلق عليه عيارين بواسطة بندقية صيد عيار 12 ملم، فأرداه قتيلا، قبل خروج العائلات والجيران ووصول عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني إلى عين المكان، أين تم توقيف الجاني ومصادرة بندقية صيد.

وبعد إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة العوينات وإتمام إجراءات المعاينة الميدانية، تم تحويل الجثة إلى العيادة متعددة الخدمات في العوينات، قبل تحويلها إلى قسم الطب الشرعي على مستوى المستشفى العمومي “عالية صالح” لعرضها على الطبيب الشرعي من أجل تحديد أسباب الوفاة، في حين، واصلت عناصر الدرك الوطني عدة توقيفات من أفراد العائلة والأقارب وإخضاعهم للتحقيق لكشف ملابسات الجريمة ودوافعها.

مصادر مقربة أفادت لـ “النهار”، بأن دوافع الجريمة لا تزال غامضة، ولم تتضح إن كانت لها علاقة بقضية ميراث أو أسباب أخرى، خصوصا وأن العلاقة بين الشقيقين ظلت متوترة لأزيد من عشر سنوات، في انتظار الانتهاء من التحقيق الجاري مع الجاني والأطراف الأخرى لكشف أسباب الجريمة مع سبق الإصرار، قبل تحويل الملف أمام الجهة القضائية لاحقا.