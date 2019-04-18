شاب يقتل شقيقه بطعنات خنجر بعد مناوشات بينهما بالبرية في وهران

علمت النهارمن مصادرها الاستشفائية وقوع بعد زوال اليوم جريمة قتل مروعة اهتزت لها بلدية البرية بدائرة وادي تليلات في وهران.

عقب إقدام شاب على قتل شقيقه بطعنات خنجر توفي على اثرها بعين المكان.

الضحية في الثلاثينيات من العمردخل في ملاسنات ومناوشات كالعادة مع شقيقه المتهم في القضية تحولت إلى مشادات عنيفة بمنزله العائلي.

أين اقدم خلالها الجاني على اسدال سلاح ابيض من نوع بوشية وجه به عدة طعنات لشقيقه قبل جره الى خارج المنزل.

حيث لفظ أنفاسه الأخيرة متاثرا بالاصابات العميقة التي تعرض لها.

وبعد إبلاغ مصالح الدرك الوطني بالجريمة الساعة تم التنقل مباشرة إلى مسرح الجريمة، ليتم إلقاء القبض على المتهم.

فيما تم تحويل جثة الضحية معاينتها إلى مصلحة الطب الشرعي التابعة لمستشفى اول نوفمبر الجامعي.

لاخضاعها للتشريح واستكمال التحقيقات الوقوف علا ملابسات وأسباب الجريمة.