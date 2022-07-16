شاب يقتل شقيقه شنقا في منطقة “متيجة” ببرج بونعامة في تيسمسيلت!

اهتزت منطقة “متيجة” التابعة لدائرة “برج بونعامة” في ولاية تيسمسيلت، على وقع جريمة قتل شنعاء، راح ضحيتها شخص يبلغ من العمر 49 سنة، على يد شقيقه البالغ من العمر 36 سنة، بعدما قام بخنقه حتى الموت لأسباب مجهولة.

وحسب المصدر الذي أورد الخبر لـ “النهار”، فإن الجاني قام بخنق شقيقه في أحد الأكواخ المجاورة للمنزل العائلي، حيث تم العثور على الضحية جثة هامدة، قبل أن يتم إلقاء القبض على الجاني الذي اعترف بالجرم المنسوب إليه.

وتضيف ذات المصادر، أن الضحية يعاني من اضطرابات نفسية وعقلية، وأن سبب إقدام شقيقه على قتله، هي خلافات عائلية، في الوقت الذي لا تزال التحقيقات الأمنية متواصلة لمعرفة ملابسات هذه الجريمة الشنعاء التي اهتزت لها المنطقة.