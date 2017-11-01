627الجريمة شهدتها منطقة دوار الزاوية في سيدي بلعباس

اهتز دوار الزاوية ببلدية سيدي حمادوش الكائنة شمال إقليم ولاية سيدي بلعباس، ليلة أول أمس، على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شيخ في التسعين من عمره.

وحسب مصادر محلية مطلعة تحدثت إلى «النهار»، فإن جريمة القتل كان الجاني فيها هو شاب يبلغ من العمر 18 سنة، نفذ جريمته بعد تصاعد خلاف حول ملكية قطعة أرض. وفي التفاصيل، قالت مصادر «النهار» إن صراعا قديما بين عائلتين على خلفية إدعاء كل منها ملكيتها لقطعة أرض فلاحية متنازع عليها، قد تجدد مساء أول أمس، ليتطور الخلاف إلى شجار، ثم مواجهات انتهت بالقتل.

وقالت مصادر «النهار» إن الجاني راح تحت تأثير الغضب وحالة الهيجان، ليقوم بإخراج آلة حصاد ملك لعائلته وتوجه بها نحو الشيخ وقام بدهسه على حين غفلة من هذا الأخير. وقد سقط الضحية قتيلا على الفور، قبل أن يتم نقل جثته إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى، فيما سارعت قوات الدرك الوطني لفرقة سيدي حمادوش إلى موقع الجريمة، أين تم توقيف الجاني وتحويله على مقر الفرقة، حيث شرعت معه في التحقيق حول الجريمة النكراء قبل تقديمه للمثول أمام العدالة.