شاب يقتل صاحب محل لبيع الخمور بطعنات خنجر في تيزي وزو

اهتزت مجددا مدينة تيزي وزو، يوم أمس، على وقع جريمة قتل راح ضحيتها المدعو «س.مليك» البالغ من العمر 45 سنة.

حيث تلقى طعنات بواسطة خنجر على مستوى فخذه وركبتيه.

الجريمة وقعت حسب مصادر مطلعة، أمام محل الضحية الخاص ببيع المشروبات الكحولية ا.

لواقع بحي «انار املال» الكائن بالمدينة الجديدة وهو الموقع المعروف بانتشار مثل هكذا محلات.

وحسب مصادر» النهار»، فإن الجريمة اقترفها أحد شباب الحي بعد شجار نشب بينهما لأسباب مجهولة.

قبل أن يلوذ بالفرار تاركا خصمه يسبح في بركة من دمائه قرب محله قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة بغرفة العمليات في المستشفى الجامعي «ندير محمد».

هذا وفي اتصال هاتفي بـ»النهار»، أكد النقيب، كمال بوشاقور، المكلف بالإعلام على مستوى مديرية الحماية المدنية الحماية ما بحوزتنا من معلومات.

مبرزا أن عناصره التابعة للوحدة الرئيسية قد تدخلت على الساعة 07.35.

أين قامت بنقل الضحية الذي تم العثور عليه ساقطا في الطريق من دون وثائق الهوية وعليه جروح عميقة لا سيما على مستوى الركبتين.

حيث تم نقله وهو في حالة غيبوية وفي حالة جد حرجة إلى المستشفى المذكور.

هذا وفتحت مصالح الشرطة تحقيقا في هذه الجريمة التي تضاف إلى الجرائم الأخرى التي تشهدها الولاية خصوصا في الفترة الأخيرة.