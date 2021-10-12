شاب يقتل صديقه بآلة حادة في “رأس الماء” بسيدي بلعباس

اهتزت، ليلة أمس، مدينة “رأس الماء”، 90 كلم جنوب ولاية سيدي بلعباس، على وقع جريمة قتل شنعاء، راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر، بعدما تعرض للضرب على مستوى الرأس بواسطة آلة حادة.

وحسب المصدر الذي أورد الخبر، فإن الجريمة وقعت حوالي منتصف الليل، عندما كان مجموعة من الشباب في سيارة من نوع “شيفروليه” وعددهم 04 أشخاص، أين التقى الضحية “ق.ع” البالغ من العمر حوالي 25 سنة، مع صديقه “ح.م” في نفس العمر تقريبا، وبعد مناوشات مع بعضهما حول ديون سابقة، تم ضربه من قبل المشتبه فيه، حيث تم نقله إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة، في وقت تدخلت مصالح الشرطة التي أوقفت المشتبه فيه رفقة 04 أشخاص آخرين، وفتحت تحقيقا معمقا من أجل معرفة تفاصيل الجريمة النكراء التي راح ضحيتها هذا الشاب.

وحسب مصادرنا، فإن الجريمة وقعت في حدود الساعة الحادية عشرة والنصف، مما سيعاقب عليه أيضا هؤلاء، كونها تزامنت مع توقيت الحجر الصحي المطبق على ولاية سيدي بلعباس.