شاب يقتل صديقه برميه من أعلى جرف في البيض

إهتزت مدينة بريزينة بإقليم ولاية البيض، أمس، على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب في 22 من عمره.

وفي التفاصيل، قالت مصادر “النهار”، إن الجريمة وقعت عندما راح شاب كان برفقة صديقه برميه من أعلى جرف، ليلفظ الضحية أنفاسه الأخيرة في موقع الحادث.

وأوضحت المصادر أن الضحية والجاني كانا خارج المدينة، بمنطقة معزولة، أين نشب بينها خلاف، سرعان ما تحول إلى جريمة قتل، حيث قام الجاني برمي الضحية من مكان مرتفع، بعلو حوالي عشرين مترا.

وفي وقت لاحق، قام المتهم البالغ من العمر 34سنة، بالتقدم لدى مصالح الشرطة بأمن دائرة بريزينة، ليسلم نفسه، بعدما اعترف لأعوان الشرطة بما اقترفه.

وبعد ذلك، قامت مصالح الأمن بالتنقل إلى مكان الجريمة لنقل الجثة الى مستشفى البيض من أجل عرضها على التشريح، في الوقت الذي قامت فيه الفرقة الجنائية بإجراء تحقيق مع المتهم من أجل معرفة ملابسات ودوافع الجريمة.