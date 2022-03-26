شاب يقتل صديقه بطعنات في القلب خلال حفل زفاف في تيزي وزو

اهتزت منطقة ذراع بن خدة بولاية تيزي وزو. في حدود الساعة منتصف الليل أول أمس على وقع جريمة قتل جرت بين صديقين في العقد الثاني من العمر.حيث قام احدهما بإزهاق روح الآخر بطعنه إلى القلب بواسطة خنجر كان يحمله معه. وذلك في عرس زواج احد سكان منطقتهما وهو العريس “س.ب” الذي كان يشغل سابقا في مجال بيع الهواتف النقالة.

وحسبما علمته “النهار” من مصادر مطلعة فان الجريمة قد وقعت في غمرة إحياء فرقة موسيقية للعرس داخل حي “وازر “.بحضور العروسين. قبل أن يقوم الجاني المدعو “ف.توفيق ” البالغ من العمر 20 سنة. القاطن بحي مول الديوان وبواسطة خنجر بتوجيه طعنة إلى قلب الضحية. حيث قام بسل الخنجر بعمق ومن ثم أخرجه ما أدى بسقوط الضحية جثة هامدة بعين المكان حيث تأكدت وفاته اثر قيام احد الحاضرين بنقله إلى العيادة العمومية بذات المدينة.

الجاني أوقفه المدعوون وسلموه إلى قوات الشرطة

ليتم تحويل جثته من هناك إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي ندير محمد بعاصمة الولاية. ويتعلق الأمر بالضحية المدعو “كمال ” 22 سنة المعروف ب” “ابن الحراشي “القاطن في البيوت القصديرية المشيدة. حظيرة بلدية ذراع بن خدة كما ان الضحية قد خرج مؤخرا فقط من المؤسسة العقابية.

هذا وقد أكدت مصادرنا أن الجاني والضحية قد نشبت مناوشات بينهما في نفس اليوم وفي نفس المكان أي في العرس. حيث تم فك المناوشات بعد تدخل الحاضرين إلا أنها تطورت بعد ذلك إلى شجار أسفر عن سقوط الضحية. فيما تم إلقاء القبض على قاتله والسيطرة عليه من طرف الحاضرين وراح يصرخ ويردد انه لم يقتله. ليتم تسليمه إلى مصالح الشرطة. وان تبقى الأسباب الحقيقية للجريمة مجهولة. فان المعطيات الأولية من التحقيق تشير أنها تعود لدين مالي لا يتجاوز الألف دينار أو يقدر بخمسمائة دينار اقرضه الجاني للضحية هذا الأخير لم يسدده له.

حيث راح الجاني يطالبه منه مرارا في ذلك العرس الذي تحول إلى مأتم. وفي اتصال هاتفي ب “النهار” أكدت طمار جميلة عميد شرطة رئيسة خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية. أن مصالحها قد فتحت تحقيقا في القضية من اجل الكشف عن ملابساتها.