شاب يقتل صديقه بطعنة خنجر في حمام السخنــــة بسطيـــف

خلاف بينهما تحوّل إلى شجار ثم جريمة قتل

اهتزت، ليلة أول أمس، بلدية حمام السخنة بسطيف، على وقع جريمة قتل راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر بوسط المدينة.

وحسب مصدر مطلع تحدث إلـى «النهار»، فإن وقائع القضية تعود إلى ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، حينما نشب خلاف بين شابين بالقرب من مقر المركب المعدني للبلدية، قبل أن يتحول ذلك الخلاف إلى شجار بينهما، فراح أحدهما يستل خنجرا ويشهره في وجه صديقه وخصمه، قبل أن يقوم بتوجيه طعنة له.

وحسب مصدر «النهار»، فإن الضحية «ع. ز» ويبلغ من العمر 24 سنة، قد تلقى الطعنة على مستوى الفخذ، مما تسبب له في نزيف حاد، ليتأزم وضعه بعدما تركه الجاني يسبح في بركة من الدماء.

ورغم تدخل مصالح الحماية المدنية لنقل الضحية إلى العيادة متعددة الخدمات للمدينة، قبل أن يتقرر تحويله إلى مستشفى صروب خثير بالعلمة، بسبب خطورة إصابته، لكنه فارق الحياة، رغم محاولة الطاقم الطبي إنقاذه.

وفي وقت لاحق، تمكنت مصالح الأمن من توقيف الجاني، ليتم اقتياده إلى مركز الشرطة، أين جرى فتح تحقيق معه في ملابسات ما حدث، ومن المنتظر تقديمه للمثول أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العلمة.