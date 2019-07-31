شاب يقتل صديقه بطعنة في القلب بعين أزال في سطيف

وقعت، أول أمس، جريمة شنعاء بحي سحامدة بعين أزال في سطيف، أودت بحياة شاب يدعى «خ.ص» يبلغ من العمر 28 سنة.

حيث أقدم صديقه على طعنه بخنجر على مستوى القلب، ليتمنقله على جناح السرعة نحو مستشفى عين أزال، ليفارق الحياة لاحقا

بغرفة العمليات متأثرا بإصابته القاتلة، التي أدت إلى حدوث نزيف لم يتمكن الأطباء من إيقافه وإنقاذ الضحية.

في الوقت الذي فتحت فيه مصالح الأمن تحقيقا حول ملابسات هذه الواقعة الأليمة وإلقاء القبض على المجرم الذي ينحدر بدوره من عين أزال.

لتضاف بذلك هذه الجريمة للمآسي التي عرفتها سطيف،مؤخرا، خاصة تلك المتعلقة بحادث المرور الخطير الذي أودى بحياة 11 شخصا.