شاب يقتل صديقه ذبحا من الوريد إلى الوريد في خنشلة !

الجاني والضحية دخلا في شجار انتهى بجريمة مروعة

اهتز، ليلة أول أمس، سكان حي طريق عين البيضاء بخنشلة مجددا على وقع جريمة قتل وحشية ذهب ضحيتها الشاب «ج.منير» البالغ من العمر 21 سنة، وكان فيها الجاني هو أحد أصدقائه.

وحسب مصادر متطابقة، فإن الجريمة وقعت عندما راح القاتل يقوم بدم بارد باستعمال خنجر في ذبح صديقه من الوريد إلى الوريد في موقع قريب من مسجد النور بطريق عين البيضاء عند المخرج الشمالي لمدينة خنشلة.

وأوضحت مصادر «النهار» أن الجريمة حدثت على خلفية شجار بين الجاني والضحية وقع في وقت سابق، ليتجدد لحظات قبل وقوع الجريمة، قبل أن تنزلق الأمور ويحدث ما حدث.

ومباشرة بعد وقوع الجريمة، سارع مواطنون شهدوا أطوارها إلى نقل الشاب الضحية إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى علي بوسحابة، حيث لفظ أنفاسه وهو يردد الشهادتين.

فيما سارعت مصالح الشرطة القضائية بأمن الولاية فور إبلاغها بالجريمة إلى تطويق مداخل ومخارج الحي وباشرت إجراءات المعاينة والتحقيق، قبل توقيف الجاني ووضعه رهن الحبس على ذمة التحقيق.

في انتظار عرضه على وكيل الجمهورية بمحكمة خنشلة.