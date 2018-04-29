شاب يقتل صديق الطفولة بـ5 طعنات بسبب إشاعات!

صديق ثالث أشعل الخلاف بينهما

تُعد جرائم القتل العمدي من أبشع الجرائم التي تضرب مجتمعنا وتهدد استقراره، فكثيرا ما تهتز مدن وأحياء شعبية على وقع جرائم مروعة ترتكب بأبشع الصور لأتفه الأسباب، لمجرد غيرة أو تصفية حسابات قديمة أو نظرة مستفزة أو مشادات لسانية تتحول إلى شجار عنيف يؤدي إلى الوقوع في الخطأ، إلا أن جريمة الحال التي وقعت بسيدي حماد بمدينة مفتاح، كان سببها شخص ثالث أشعل نار الفتنة بين أعز صديقين، انتهت بإزهاق روح الضحية صاحب 24 سنة.

تعود حيثيات القضية التي عالجتها محكمة جنايات البليدة لتاريخ 28 أكتوبر 2017، عندما خرج الضحية «ش.خ» كعادته في الصباح الباكر برفقة والده متجهين إلى مقر عملهما بميناء العاصمة، فتفاجأ بمدخل العمارة باختفاء دراجته الهوائية، فأخبره والده أنه في العودة مساء سوف يبحث عنها، وبطريقهما إلى المقهى التقيا جارهما المتهم «ش.ب» الذي يعد بمثابة فرد من العائلة، أين كانا يقطنان بواد السمار قبل ترحيلهما إلى مفتاح، وبالرغم من أنهما ليسا أقارب فقد كانا يحملان نفس اللقب ويقطنان بنفس العمارة والطابق، فأخبروه بموضوع السرقة، إلا أن الأمور كانت عادية بينهما، أين احتسوا القهوة مع بعض وغادر كل واحد منهما إلى عمله، وبعد ساعات توجه المدعو «ش.ع» إلى المتهم وأخبره أن صديقه الضحية يتهمه بسرقة الدراجة الهوائية، وهو يبحث عنه وبيده سلاح أبيض.

في البداية لم يعط المتهم للأمر أهمية، إلا أن الصديق المشترك راح يحرضه ويؤكد له أنه ينوي به سوءا، فاتصل الجاني بصديقه الذي كان بمقر عمله وطلب منه ملاقاته ضروريا، وفي المساء وفي حدود الساعة التاسعة ليلا، التقى الصديقان، أين كان معهما المدعو «ش.ع» فحدثت بينهما ملاسنات كلامية، ليتدخل الجيران لفك النزاع بينهما، إلا أنهما عاودا الاشتباك مرة أخرى، ليقوم المتهم بطعن صديقه بسكين 5 طعنات كانت كافية لقتله بعين المكان.

وعلى خلفية الجريمة، خرج الجيران وقاموا بملاحقة الجاني بالحجارة محاولين قتله، إلى أن تدخل عناصر الشرطة وأوقفوا الجاني الذي اعترف بجريمته التي كان وراءها صديقه الثالث بتحريضه وإشعال نار الفتنة بينهما، موهما إياه أن الضحية يريد قتله، لتوقع ضده عقوبة 20 سنة سجنا عن جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار.