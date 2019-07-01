شاب يقتل غريمه بطعنة خنجر  في شجار ببتيلاك في وهران

اهتز حي “بتيلاك” في وهران على وقع جريمة قتل راح ضحيتها شاب وجه له غريمه طعنة خنجر أردته قتيلا بعين المكان.

الحادثة التي وقعت ظهيرة اليوم بحي البحيرة الصغيرة بتيلاك سابقا رجحت أسبابها الأولى إلى شجار نشب

بين الضحية والجاني اللذين ينحدران من نفس الحي تحول إلى جريمة قتل بينما كانا سويا يتبادلان

اطراف الحديث قبل وقوع الحادثة حسب بعض المصادر المحلية اين تم ابلاغ مصالح الامن التي تنقلت

رفقة الطبيب الشرعي لمعاينة الجثة التي تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى اول نوفمبر فيما

تم فتح تحقيقات موسعة للوقوف على ملابسات الجريمة اين تم في ظرف قياسي إلقاء القبض على الجاني

واقتياده إلى مقر الأمن لاستكمال التحقيقات معه قبل تقديمه أمام الجهات القضائية، علما وحسب مصادر أمنية فإن الجاني والضحية من المسبوقين قضائيا.