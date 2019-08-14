شاب يقتل قاصر خنقا ثم يحرق جثتها في غابة الأربعطاش ببومرداس

أقدم شاب يبلغ من العمر 24 سنة على قتل عشيقته القاصر ذات 16 ربيعا خنقا.

وقام بحرق جثتها في الغابة ما بين بلدية الأربعطاش بولاية بومرداس وبوكرام بولاية البويرة.

وذلك بسبب رفضها الانفصال عنه وإنهاء العلاقة بينهما.

وحسب المعلومات المستقاة من مصادر موثوقة عن الجريمة،فإن الفتاة القاصر معروفة على مستوى الحي الذي تسكنه في بلدية أولاد موسى

وقال المصدر الذي أورد الخبر لـ«النهار» إن الفتاة تربطها علاقة مع الشاب المدعو «م» البالغ من العمر 24 سنة.

وتشير ذات المصادر إلى أن القاصر لا تدرس وكانت تعمل بائعة في محل تجاري.

لكن سرعان ما تم طردها منه، وقال المصدر ذاته إن الفتاة اختفت يوم الخميس المنصرم عن البيت من دون أثر.

ليتم الشروع في البحث عنها لكن من دون جدوى، إلى غاية التحقيق مع صديقها الذي كشف عن الجريمة.

واعترف بأنه أخذها إلى الغابة وقام بحرق جثتها، بعدما أزهق روحها من خلال خنقها خنقا والتنكيل بها.

و يتواجد المجرم أمام الدرك الوطني من أجل التحقيق والتحري

وكشف بأن سبب الجريمة يعود إلى رفض الفتاة التخلي عنه وإصرارها التمسك به وعدم قطع العلاقة.

لكن هذه التصريحات تبقى محل شك، في ظل انعدام ما يؤكدها،باعتبار أن الضحية مقتولة وبهذا فإن التحقيق مستمر في القضية.

وتجدر الإشارة إلى أن وكيل الجمهورية لدى محكمة خميس الخشنة، ينتظر إنهاء الملف.

و ذلك من أجل فتح تحقيق قضائي في جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد.