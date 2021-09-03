شاب يقتل كهل بضربة سيف وسط مدينة بني مراد في البليدة

أقدم شاب على قتل رب أسرة بواسطة سيف بوسط مدينة بني مراد بالبليدة، وحسب ذات المصدر لنهار اولاين فإن الضحية كان على خلاف بالجاني.

حيث كان المشتبه فيه يترصد لضحية ويراقبه، قبل أن يتوجه المتهم مباشرة إلى منزل هذا الأخير حاملا سيفا معه،وعند وصله قام بطرق باب مطالبا من الضحية الخروج،حيث دخل في مناوشات كلامية قبل أن يشهر سيفه ويقوم بضربه على مستوى اليد ومختلف أنحاء جسمه.

أين سقط الضحية أرضا وسط بركة من الدماء، حيث تم نقله على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات بفروجة التابعة لمستشفى فرنس فانون، كما أجريت له عملية جراحية مستعجلة، وبعد دقائق توفي هذا الأخير بذات المستشفى، مصالح الشرطة القضائية للأمن الحضري ببني مراد قامت فتح تحقيق معمق لمعرفة سبب حقيقي ارتكاب الجريمة،كما تم نشر دوريات في مختلف أنحاء المدينة بحثا عن المشتبه فيه من أجل تقديمه العدالة.