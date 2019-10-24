شاب يقتل والدته بخنجر ويرمي بنفسه من الطابق الرابع في سكيكدة!

اهتز، نهار أمس، حي بويعلى بأعالي مدينة سكيكدة على وقع جريمة شنعاء كان وراءها شاب يبلغ من العمر 35 سنة.

قام بقتل والدته الطاعنة في السن بواسطة خنجر داخل غرفة النوم.

وحسب مصادر «النهار» العليمة، فإن الجاني يعاني من اضطرابات نفسية نتيجة للمرض العقلي الذي يعاني منه.

قبل أن يقوم بفعلته الشنعاء،وأمام صراخ الأم قام الجيران بطرق الباب ومحاولة فتحه بعد أن قام الابن الجاني بغلقه بإحكام.

ليقوم على إثرها برمي نفسه من شرفة المنزل من الطابق الرابع للعمارة،أين تم نقله من طرف عناصر الحماية المدنية.

وهو في وضعية جد حرجة، فيما تنقل وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة لمسرح الجريمة لمعاينة الجثة.

في الوقت الذي فتحت فيه مصالح الشرطة الجنائية تحقيقا أمنيا حول ملابسات ودوافع الحادثة المأساوية.

بالمقابل، شهدت العديد من الولايات، خلال الأسابيع الأخيرة، جرائما مروعة في حق الأصول والأزواج في حق زوجاتهم.

على غرار الجريمة التي راحت ضحيتها زوجة تبلغ من العمر 38 سنة، في العاصمة ببلدية اولاد فايت.

على يد زوجها الذي ذبحها بكل برودة، قبل أن يفر إلى وجهة مجهولة.

وهي الجريمة التي فتحت فيها مصالح الدرك الوطني تحقيقا معمقا لمعرفة الملابسات الحقيقية وراءها.