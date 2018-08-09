شاب يقتل والدته وجدّته بـ«شاقور» في ساحة الشهداء بالعاصمة!

كان تحت تأثير المخدّرات وحاول الفرار من قبضة رجال الأمن

المتهم كان يطلب الأموال من جدّته التي تتحصل على منحة المجاهدين

اهتزّت بلدية القصبة، أمس، على وقع جريمة قتل بشعة بعد أن أقدم شاب عشريني على وضع حد لحياة والدته وكذا جدّته، أي والدتها، بكل برودة دم في وضح النهار باستعمال»شاقور»، حيث حاول الفرار قبل أن يتم توقيفه من قبل رجال الأمن.

كشفت مصادر موثوقة لـ«النهار»، أن الجريمة البشعة وقعت بالطابق الثاني للعمارة رقم 3 بشارع شيغيفارا بمحاذاة مقر بلدية القصبة، حيث سمع الجيران صراخ والدته وجدّته اللتان تعرضتا إلى هجوم من قبل الشاب الذي لا يتجاوز 24 سنة، والذي كان تحت تأثير المخدرات.

حيث توجّه إلى والدته وقام بضربها بواسطة «شاقور» من دون أية رحمة أو شفقة، تاركا إياها تغرق في بركة من الدم، ثم قام بالاعتداء على جدّته من أمه، والتي حاولت الفرار بعد أن قامت بفتح الباب الخارجي وسقطت في السلالم، وحاول الجاني الفرار لكن مصالح الأمن ألقت القبض عليه متلبسا بالجرم المشهود.

وأضافت مراجع «النهار» بأن المتهم لا يعاني من أية اضطرابات نفسية وإنما كان تحت تأثير أقراص مهلوسة.

وحسب المعلومات الأولية التي استقتها «النهار» من محيط التحقيق، تشير إلى أن سبب ارتكابه للجريمة يعود إلى طلبه أموالا من جدّته التي تستفيد من منحة المجاهدين.