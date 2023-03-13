شاب يقتل والده الشيخ بطعنات خنجر في باتنة

شهد ظهر اليوم حي شيدي ببلدية مروانة بولاية باتنة، جريمة قتل راح ضحيتها رجل سبعيني على يد إبنه الثلاثيني المريض ذهنيا.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المتهم “ص.ص” والذي كان يعالج في مستشفى الأمراض العقلية منذ فترة، قام بطعن والده بخنجر داخل مسكنهم العائلي بحي شيدي.

علما أن الضحية “ع.ص” متقاعد من قطاع التربية كمدير ابتدائية ومعروف بطيبته مثله مثل بقية أفراد عائلته. كما أنه سبق أن تعرض لاعتداء من طرف الجاني نفسه.