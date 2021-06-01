شاب يقتل والده بسبب خلاف عائلي في “بن سرور” بالمسيلة

وجه له ضربات على مستوى الرأس باستعمال آلة حادة

اهتز سكان بلدية “بن سرور” جنوب إقليم ولاية المسيلة، فجر أمس، على وقع جريمة قتل، راح ضحيتها أب في الخمسينات من العمر، وكان الجاني في جريمة القتل هو ابن الضحية، وهو شاب يبلغ من العمر 20 سنة.

وحسب مصادر محلية مطلعة، فإن الوالد الضحية ويدعى “أحمد.ب”، لقي حتفه، بعدما تلقى ضربات بواسطة آلة حادة، أصابته على مستوى الرأس.

وأوضحت المصادر بأن الجريمة التي جرت أطوارها داخل المنزل العائلي للضحية والجاني، الكائن على مستوى حي “البساتين” وسط مدينة “بن سرور”، كانت في أعقاب نشوب ملاسنات كلامية بين الأب وابنه.

وسرعان ما تطور الوضع وانزلق إلى شجار جماعي بين عدد من أفراد العائلة، قبل أن يقدم الشاب على توجيه ضربات قاتلة باستعمال آلة حادة، مستهدفا رأس والده، الذي سقط على الفور بموقع الجريمة.

ورغم محاولات إنقاذ الأب الضحية، جرى نقله على جناح السرعة نحو مستشفى “بن خناثة الدواحي”، غير أن لفظ أنفاسه الأخيرة.

وفي أعقاب ذلك، فتحت مصالح أمن دائرة “بن سرور” تحقيقا لمعرفة ملابسسات وظروف الجريمة، فيما جرى توقيف الجاني.