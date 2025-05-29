شاب يقتل والده بطعنات سكين بحي زرهوني مختار في العاصمة

إهتز حي زرهوني مختار بالمحمدية شرقي العاصمة المعروف بحي “الموز” على وقع جريمة فظيعة. راح ضحيتها رب أسرة في العقد الخامس من العمر، لتلقيه عدة طعنات بواسطة سكين من الحجم المتوسط من طرف ابنه العشريني. إستقرت في أعلى الصدر وأخرى بالبطن بلغت 6 ضربات متفرقة.

حيث تنقلت عناصر الأمن مرفوقة بالشّرطة العلمية ووكيل الجمهورية لدى محكمة دار البيضاء إلى مسرح الجريمة. المتمثلة في شقة بالعمارة رقم09، الطابق العاشر. حيث تمّ نقل المجنى عليه، إلى المستشفى من طرف رجال الحماية المدنية قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

كما تم توقيف الجاني في نفس الوقت واحالته للتحقيق لسماع أقواله في محضر رسمي.

وحسب ما تم رصده من معلومات من محيط الحي فإن المشتبه فيه انفرد بوالده لتنفيذ جربمته. خاصة وأن والدته كانت خارج المنزل تزاول عملها، وشقيقه الأصغر منه بالمنزل حاضرا حيث شاهد الواقعة الأليمة. التي نفذها شقيقه في حق أقرب الناس إليه.

وفي انتظار ما ستسفر عنه مجريات التحقيق لا تزال التحريات مستمرة حول أسباب وملابسات ارتكاب الجريمة.

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