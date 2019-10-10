شاب يقتل والده بـ 6 طعنات خنجر إثر خلافات عائلية في تلمسان

اهتزت، في الساعات الأخيرة، مدينة تلمسان على وقع جريمة قتل بشعة أقدم فيها شاب في العشرينات من عمره.

على إزهاق روح والده الذي يناهزعمره الثمانين عاما،إثر توجيه وابل من الطعنات له بواسطة خنجر بعد خلاف عائلي حصل بينهما.

وفي هذا الشأن قالت مصادرنا إن الضحية ينحدر من ضواحي بني بوسعيد .

وهو متزوج من 3 نساء ومعظم أقاربه مقيمون بدائرة مغنية الحدودية.

وعن تفاصيل الجريمة، علمنا أن القاتل هو ابن الزوجة الثالثة المنحدرة من ولاية سيدي بلعباس.

والتي ملكها الزوج مسكنا بمدينة تلمسان، أين نشبت ملاسنات بين الابن والوالد بسبب مشاكل عائلية.

لم تحدد مصادرنا طبيعتها بدقة لاعتبارات التحقيق، حيث احتدمت أكثر.

وعليه استل الابن سكينا ووجه بواسطته ستة طعنات لوالده في أنحاء متفرقة من جسمه.

مما تسبب للضحية في نزيف حاد أودى بحياته بعد نقله .

إلى استعجالات مستشفى تلمسان الجامعي لاذ على إثرها الابن القاتل بالفرار إلى وجهة مجهولة.

حيث باشرت مصالح الأمن تحريات معمقة في حيثيات الجريمة، في انتظار القبض على الجاني وتقديمه أمام وكيل الجمهورية لمحكمة تلمسان.

في سياق متصل، تمكنت شرطة الحناية من فك لغز جريمة القتل التي اهتز لها حي المستقبل منذ أيام قليلة.

أين راحت ضحيتها امرأة متزوجة من شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

حيث اتضح أن الأخيرة قتلت إثر هجوم استهدف شقتها بهدف الحصول على أموال زوجها.

وتم على إثرها توقيف اثنين من المشتبه فيهم، اللذان اعترفا بمسؤوليتهما في ارتكاب الجريمة.