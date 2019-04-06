شاب يقتل والده لأنه نهاه عن رفع صوت الموسيقى في تلمسان!

درك السواحلية أوقف الجاني الذي كان تحت تأثير الحبوب المهلوسة

اهتزت، بعد توقيت المغرب من ليلة الأربعاء المنقضي، ضاحية أولاد دالي التابعة إقليميا لبلدية السواحلية بدائرة الغزوات غرب ولاية تلمسان.

على وقع جريمة قتل بشعة أقدم فيها شاب في الثلاثينيات من العمر، كان يشتغل سابقا كبائع أدوية في صيدلية.

على قتل والده ضربا بواسطة آلة حادة في الرأس، مما أدى إلى مصرعه متأثرا بإصابته البالغة.

وأشارت المصادر التي أوردت الخبر لـ«النهار»، إلى أن الابن أفدم على فعلته بعدما تقرب منه والده لطلب تخفيض صوت الموسيقى التي كان يستمع إليها في الليل.

وذلك بغرض الخلود إلى النوم، حيث لم يتقبل الأخير طلب النهي ليقوم بملاحقة والده بواسطة قطعة من الحديد.

أين انهال بواسطتها ضربا في رأس أبيه الذي سقط مغشيا عليه قبل أن يفارق الحياة تحت تأثير الجروح والكدمات الخطيرة.

وقد أوقفت لاحقا قوات الدرك الجاني بعد تسليم نفسه لهم، حيث أخضع لتحريات واسعة في أسباب هذه الجريمة التي هزت منطقة السواحلية.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن الجاني يدمن، مؤخرا، على تعاطي المهلوسات في انتظار نفي ذلك أو تأكيده كسبب في ارتكاب الجريمة.